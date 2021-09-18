Известны участники 2 сезона «Холостячки»: кто получил бутоньерку от Златы Огневич

Закончилась первая Церемония роз 2 сезона проекта «Холостячка». К сожалению, не все мужчины смогли продолжить борьбу за сердце Златы Огневич. Каким был выбор Холостячки и кто получил заветную бутоньерку – об этом далее.

Еще до Церемонии Холостячка вручила бутоньерки сразу двоим мужчинам.

Розу первого впечатления получил стоматолог Роман, который исполнил детскую мечту Златы и заставил ее почувствовать себя настоящей принцессой.

По итогу Первой вечеринки самым заботливым и искренним Злата Огневич признала полицейского Александра. Он также получил бутоньерку.

На Церемонии первую бутоньерку Злата вручила психологу Роману. Холостячка оценила открытость мужчины и захотела продолжить с ним общение.

Васко с первых минут знакомства проявил внимание к Злате. Это не оставило ее равнодушной и мужчина получил бутоньерку.

Общая страсть Андрея и Златы к воде не способствовала появлению таковой между ними. Несмотря на это, мужчина получил шанс побороться за сердце Холостячки.

Злата захотела лучше узнать взгляды Олега на семью и также вручила ему бутоньерку.

«Я не успела узнать тебя поближе. Но мне хотелось бы. Эта роза твоя», — призналась Злата Игорю.

Холостячка оценила эффектное появление Павла, хоть он и испугал ее. Девушка захотела узнать мужчину получше и вручила ему бутоньерку.

Стихотворение Ильи не оставило Злату равнодушной и он также продолжил участие в проекте.

На чайной церемонии Максима Злата получила множество положительных эмоций. За это на Церемонии роз она наградила мужчину бутоньеркой.

Между Бредли Купером и Владом Злата остановила свой выбор на последнем мужчине. Разница в возрасте не стала помехой участию Влада в проекте и он получил бутоньерку.

Хоть Винченцо и прервал общение Златы с другим участником, Холостячка оценила, что мужчина не ждет удобного момента, а использует любой шанс. За свою решительность Винченцо также получил бутоньерку.

Евгений смог покорить Злату при первой встрече.

«Когда мы знакомились, ты предложил оставить прошлое, чтобы начать будущее с чистого листа. Мне близка такая философия, но сейчас я предлагаю насладиться настоящим моментом. Эта роза твоя», — поделилась с мужчиной Холостячка.

С Андреем у Златы возникла химия с первого момента знакомства. И хоть позже у нее возникли сомнения, она поверила мужчине и вручила ему бутоньерку. Взамен Андрей пообещал в дальнейшем сбросить свою маску и быть открытым.

Последним бутоньерку получил Богдан. Холостячка оценила подарок мужчины и отметила, что он подарил ей настоящую сказку.

Уверенный в себе Дмитрий бутоньерку от Златы не получил, но Холостячка дала ему шанс. В начале следующей недели у Дмитрия будет возможность устроить свидание для них двоих. Кто знает, чем оно закончится?

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