В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 18.09.2021 ведущий Григорий Решетник рассказал, как проводился кастинг на главную героиню «Холостячки», а Злата Огневич призналась, что сначала хотела отказаться от реалити.

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«Сначала я сказала, что мне нужно подумать, а потом позвонила команде и ответила, что не пойду на проект ― не готова идти на такое», ― призналась Злата.

Частично на ее решение влияли старые отношения, которые закончились не радужно. Теперь ей нужно было открыть новые всей стране.

«Я оставила в прошлом весь свой опыт, отношения, мужчин и разрывы. Я не хочу об этом вспоминать. Это мой новый прекрасный этап жизни», ― добавила она.

Злата Огневич назвала качества своего идеального мужчины.

«Меня сразу подкупает интеллект и чувство юмора. Я хочу, чтобы мне было с моим мужчиной о чем посмеяться. Чтобы были такие душевные простые вещи, как любовь к детям, любовь к своей семье», ― сказала она.

Более того, Злата открыла, что она нашла свою любовь на «Холостячке» ― она влюблена с первого же дня проекта.

Григорий Решетник рассказал, что выбор пал на Злату Огневич неспроста ― она прошла все испытания от СТБ.

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«Мы всех их честно выбирали на кастинге. Проводили полноценное свидание, и Злата проявила себя лучше всего. Она смелая, экстремальная, вопреки достаточно скромному сценическому образу. В жизни она очень драйвовая», ― сказал Григорий и добавил, что, по его мнению, Злата очень подходит на эту роль, а зрители увидят, что он не ошибается.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Как выбрают Холостячек, и в чем призналась Злата Огневич Неймовірна правда про зірок - в чем призналась Злата Огневич за кулисами, и как на самом деле проводят кастинг на Холостячку.

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