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«Неймовірна правда про зірок»: Как выбрают Холостячек, и в чем призналась Злата Огневич

20.09.2021

В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 18.09.2021 ведущий Григорий Решетник рассказал, как проводился кастинг на главную героиню «Холостячки», а Злата Огневич призналась, что сначала хотела отказаться от реалити.

холостячка Злата Огневич

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«Сначала я сказала, что мне нужно подумать, а потом позвонила команде и ответила, что не пойду на проект не готова идти на такое», призналась Злата.

Частично на ее решение влияли старые отношения, которые закончились не радужно. Теперь ей нужно было открыть новые всей стране.

«Я оставила в прошлом весь свой опыт, отношения, мужчин и разрывы. Я не хочу об этом вспоминать. Это мой новый прекрасный этап жизни», ― добавила она.

Злата Огневич назвала качества своего идеального мужчины.

«Меня сразу подкупает интеллект и чувство юмора. Я хочу, чтобы мне было с моим мужчиной о чем посмеяться. Чтобы были такие душевные простые вещи, как любовь к детям, любовь к своей семье», ― сказала она.

Более того, Злата открыла, что она нашла свою любовь на «Холостячке» ― она влюблена с первого же дня проекта.

Григорий Решетник рассказал, что выбор пал на Злату Огневич неспроста ― она прошла все испытания от СТБ.

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«Мы всех их честно выбирали на кастинге. Проводили полноценное свидание, и Злата проявила себя лучше всего. Она смелая, экстремальная, вопреки достаточно скромному сценическому образу. В жизни она очень драйвовая», ― сказал Григорий и добавил, что, по его мнению, Злата очень подходит на эту роль, а зрители увидят, что он не ошибается.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Как выбрают Холостячек, и в чем призналась Злата Огневич

Неймовірна правда про зірок - в чем призналась Злата Огневич за кулисами, и как на самом деле проводят кастинг на Холостячку.

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