Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: Як вибрають Холостячок, і в чому зізналася Злата Огнєвіч

20.09.2021

У новому випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» від 18.09.2021 ведучий Григорій Решетник розповів, як проводився кастинг на головну героїню «Холостячки», а Злата Огнєвіч зізналася, що спочатку хотіла відмовитися від реаліті.

холостячка Злата Огневич

Більше на тему: «Холостячка»: подробиці Першої вечірки 2 сезону

«Спочатку я сказала, що мені потрібно подумати, а потім зателефонувала команді і відповіла, що не піду на проєкт не готова йти на таке», зізналася Злата.

Частково на її рішення впливали попередні стосунки, які закінчилися не найкраще. Тепер їй потрібно було відкрити нові всій країні.

«Я залишила в минулому увесь свій досвід, стосунки, чоловіків і розриви. Я не хочу про це згадувати. Це мій новий прекрасний етап життя», додала вона.

Злата Огнєвіч назвала якості свого ідеального чоловіка.

«Мене відразу підкуповують інтелект і почуття гумору. Я хочу, щоб мені було з моїм чоловіком про що посміятися. Щоб були такі душевні прості речі, як любов до дітей, любов до своєї сім’ї», сказала вона.

Ба більше, Злата відкрила, що вона знайшла своє кохання на «Холостячці» вона закохана з першого ж дня проєкту.

Григорій Решетник розповів, що вибір припав на Злату Огнєвіч неспроста ― вона пройшла всі випробування від СТБ.

Більше на тему: Відомі учасники 2 сезону «Холостячки»: хто отримав бутоньєрку від Злати Огнєвіч

«Ми всіх їх чесно вибирали на кастингу. Проводили повноцінне побачення, і Злата проявила себе найкраще. Вона смілива, екстремальна, на противагу доволі скромному сценічному стилю. У житті вона дуже драйвова», сказав Григорій і додав, що, на його думку, Злата дуже підходить на цю роль, а глядачі побачать, що він не помиляється.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Як вибрають Холостячок, і в чому зізналася Злата Огнєвіч

Неймовірна правда про зірок - у чому зізналася Злата Огневич за лаштунками, і як насправді проводять кастинг на Холостячку.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send