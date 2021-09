У новому випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» від 18.09.2021 ведучий Григорій Решетник розповів, як проводився кастинг на головну героїню «Холостячки», а Злата Огнєвіч зізналася, що спочатку хотіла відмовитися від реаліті.

«Спочатку я сказала, що мені потрібно подумати, а потім зателефонувала команді і відповіла, що не піду на проєкт ― не готова йти на таке», ― зізналася Злата.

Частково на її рішення впливали попередні стосунки, які закінчилися не найкраще. Тепер їй потрібно було відкрити нові всій країні.

«Я залишила в минулому увесь свій досвід, стосунки, чоловіків і розриви. Я не хочу про це згадувати. Це мій новий прекрасний етап життя», ― додала вона.

Злата Огнєвіч назвала якості свого ідеального чоловіка.

«Мене відразу підкуповують інтелект і почуття гумору. Я хочу, щоб мені було з моїм чоловіком про що посміятися. Щоб були такі душевні прості речі, як любов до дітей, любов до своєї сім’ї», ― сказала вона.

Ба більше, Злата відкрила, що вона знайшла своє кохання на «Холостячці» ― вона закохана з першого ж дня проєкту.

Григорій Решетник розповів, що вибір припав на Злату Огнєвіч неспроста ― вона пройшла всі випробування від СТБ.

«Ми всіх їх чесно вибирали на кастингу. Проводили повноцінне побачення, і Злата проявила себе найкраще. Вона смілива, екстремальна, на противагу доволі скромному сценічному стилю. У житті вона дуже драйвова», ― сказав Григорій і додав, що, на його думку, Злата дуже підходить на цю роль, а глядачі побачать, що він не помиляється.

