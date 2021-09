У другому випуску романтичного реаліті «Холостячка» почалася активна боротьба між чоловіками за серце Злати Огнєвіч. Учасники виконували її потаємні бажання, дивували і проявляли наполегливість. Чим запам’ятався 2 випуск проєкту «Холостячка»-2 ― читайте в матеріалі.

Шанс на побачення зі Златою під час Першої вечірки отримав підприємець Дмитро. Чоловік хотів зробити його ідеальним і запропонував Холостячці разом стрибнути з парашутом. Злата зізналася, що вже 10 років мріяла про це. Крім того, він підготував для Холостячки фаєр-шоу. За те, що Дмитро виконав мрію Злати і подарував їй найкраще побачення в житті, він першим отримав бутоньєрку цього тижня.

Після першого побачення ведучий Григорій Решетник підготував випробування контактною імпровізацією, щоб Холостячка змогла краще відчути енергетику і запах учасників. Златі Огнєвіч довелося з закритими очима танцювати з чоловіками під обрану ними музику. Першим її в танці закружляв Ігор Присяжнюк, і Холостячка зрозуміла, хто ховається за дотиками.

Психолог Роман поводився стримано і галантно.

Олег занадто захопився і перейшов межу. Танець із ним сподобався Златі найменше.

Стоматолог Роман намагався підкорити Злату своїми танцювальними здібностями у вальсі, і йому це вдалося. Дівчина визнала танець із ним як найкращий.

Далі у Злати була можливість почути мелодію тіл з кожним чоловіком. Володарем найкращої мелодії Холостячка визнала Богдана, а найгіршої ― Олександра. Крім того, їй треба було визначити учасників з найпривабливішим запахом. Андрій Хветкевич був визнаний найкращим, а ось запах Васко не викликав жодних емоцій.

У підсумку, троє переможців отримали можливість влаштувати побачення для Злати. Чоловіки вирішили організувати їй фотосесію. Першим на індивідуальне спілкування Холостячку повів Роман.

Там він розповів більше про себе і зробив їй сюрприз ― фотосесію в басейні з пелюстками троянд.

Далі можливість поспілкуватися вирвав Андрій. Чоловік подарував дівчині прикрасу з перлів і влаштував їй підводну фотосесію.

Спілкування Злати і Богдана було непередбачуваним, адже при згадці про минулі стосунки чоловік показав себе з неприємного боку.

Наприкінці побачення Злата вручила бутоньєрку Романові.

Тим, хто виявився гіршими на контактній імпровізації, Злата також дала шанс і запросила їх на групове побачення. Першим дівчину зустрів Олександр і підготував сюрприз, у якому намагався показати свою ніжність. Проте зрештою учасник попросив Злату дозволити йому ненадовго піти з проєкту.

Другу частину побачення Холостячка провела з Васко. У них була можливість створити власну парфумерну композицію. Спеціально для Злати Васко склав пісню, яка не залишила дівчину байдужою.

Останнім зі Златою спілкувався Олег. Чоловік перепросив за відвертість у танці, розповів більше про себе і подарував Холостячці легкий і безтурботний танець.

Чим іще запам’ятався другий випуск? Чому Олександр захотів піти з проєкту? Чи вплине вчинок Богдана на його подальшу участь у реаліті? І чим закінчиться Церемонія троянд? Дивіться в повному 2 випуску проєкту «Холостячка»-2.

