Євген Селютін: шлях на проєкті «Холостячка»

Добіг кінця другий тиждень на проєкті «Холостячка»-2. За підсумком Церемонії реаліті залишив підприємець Євген Селютін. Яким був його шлях на проєкті, пропонуємо згадати разом.

Більше на тему: Відверті танці і басейн з троянд: Як минув другий тиждень на проєкті «Холостячка»-2

Шлях Євгена Селютіна на проєкті «Холостячка» починався сприятливо. Ще перед зустріччю зі Златою Огнєвіч чоловік поділився з ведучим Григорієм Решетником, що, хоч він і відчуває хвилювання, але до боротьби готовий на 100%.

І на першій зустрічі з Холостячкою чоловік це довів своїм ефектним способом знайомства. Тоді Євген запропонував Златі відпустити негативні емоції від минулих стосунків за допомогою розбитих тарілок і ввійти у проєкт з чистого аркуша. Пам’ятним було і те, що через хвилювання він навіть забув представитися.

Проте вже на другому тижні сили залишили його. При створенні мелодії тіл учасник запропонував Златі проявити ініціативу, що негативно позначилося на їхньому спільному майбутньому. Євген так і не зміг повністю розкритися на проєкті, адже вже на другій Церемонії троянд Злата Огнєвіч попрощалася з ним.

Чим іще запам’ятався Євген Селютін на проєкті? Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 у 2 випуску?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.