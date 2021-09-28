Євген Селютін: шлях на проєкті «Холостячка»
Добіг кінця другий тиждень на проєкті «Холостячка»-2. За підсумком Церемонії реаліті залишив підприємець Євген Селютін. Яким був його шлях на проєкті, пропонуємо згадати разом.
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Шлях Євгена Селютіна на проєкті «Холостячка» починався сприятливо. Ще перед зустріччю зі Златою Огнєвіч чоловік поділився з ведучим Григорієм Решетником, що, хоч він і відчуває хвилювання, але до боротьби готовий на 100%.
І на першій зустрічі з Холостячкою чоловік це довів своїм ефектним способом знайомства. Тоді Євген запропонував Златі відпустити негативні емоції від минулих стосунків за допомогою розбитих тарілок і ввійти у проєкт з чистого аркуша. Пам’ятним було і те, що через хвилювання він навіть забув представитися.
«Я дуже переживав, прокручував собі, що говорити. Та коли ми побачилися, це було неперевершено», ― поділився Євген.
Проте вже на другому тижні сили залишили його. При створенні мелодії тіл учасник запропонував Златі проявити ініціативу, що негативно позначилося на їхньому спільному майбутньому. Євген так і не зміг повністю розкритися на проєкті, адже вже на другій Церемонії троянд Злата Огнєвіч попрощалася з ним.
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Video: Євген Селютін: шлях на проєкті «Холостячка»
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