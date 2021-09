Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 у 2 випуску?

Друга Церемонія почалася з серйозної розмови Злати та Ігоря. Чоловік виявив бажання залишити проєкт. Але чому? Чи відпустить його Злата? І хто ж залишив проєкт «Холостячка»-2 у 2 випуску на Церемонії? Читайте далі.

Цього тижня відеозвернення Ігоря збентежило Злату. Перед Церемонією чоловік попросив Холостячку не вручати йому бутоньєрку. Він аргументував це тим, що не міг залишитися через свою роботу. Як виявилося, Ігор із самого початку не планував бути на проєкті до кінця. За свою нечесність чоловік ще до початку Церемонії відправився додому.

Після групового побачення у Злати були сумніви щодо Богдана через його слова щодо колишніх дівчат. Проте, у відеозверненні чоловік зміг переконати Холостячку дати йому другий шанс і отримав бутоньєрку від Злати.

Несподівано, разом із Ігорем цього тижня додому відправився Євген.

