Кто покинул проект «Холостячка»-2 во 2 выпуске?

Вторая Церемония началась с серьезного разговора Златы и Игоря. Мужчина изъявил желание оставить проект. Но почему? Отпустит ли его Злата? И кто же покинул проект «Холостячка»-2 во 2 выпуске на Церемонии? Читайте далее.

На этой неделе видеообращение Игоря обескуражило Злату. Перед Церемонией мужчина попросил Холостячку не вручать ему бутоньерку. Он аргументировал это тем, что не мог остаться из-за своей работы. Как оказалось, Игорь с самого начала не планировал быть на проекте до конца. За свою нечестность мужчина еще до начала Церемонии отправился домой.

После группового свидания у Златы были сомнения относительно Богдана из-за его слов касательно бывших девушек. Однако, в видеообращении мужчина смог убедить Холостячку дать ему второй шанс и получил бутоньерку от Златы.

Неожиданно вместе с Игорем на этой неделе домой отправился Евгений.

«Когда мы создавали с тобой музыку наших тел – ты признался, что тебе нравится, когда женщина проявляет инициативу. Но у меня уже был подобный опыт, я не хочу повторения. Прости, у меня нет для тебя розы», – сказала с грустью Злата.

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