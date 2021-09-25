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Кто покинул проект «Холостячка»-2 во 2 выпуске?

25.09.2021

Вторая Церемония началась с серьезного разговора Златы и Игоря. Мужчина изъявил желание оставить проект. Но почему? Отпустит ли его Злата? И кто же покинул проект «Холостячка»-2 во 2 выпуске на Церемонии? Читайте далее.

холостячка

На этой неделе видеообращение Игоря обескуражило Злату. Перед Церемонией мужчина попросил Холостячку не вручать ему бутоньерку. Он аргументировал это тем, что не мог остаться из-за своей работы. Как оказалось, Игорь с самого начала не планировал быть на проекте до конца. За свою нечестность мужчина еще до начала Церемонии отправился домой.

холостячка

После группового свидания у Златы были сомнения относительно Богдана из-за его слов касательно бывших девушек. Однако, в видеообращении мужчина смог убедить Холостячку дать ему второй шанс и получил бутоньерку от Златы.

Неожиданно вместе с Игорем на этой неделе домой отправился Евгений

«Когда мы создавали с тобой музыку наших тел – ты признался, что тебе нравится, когда женщина проявляет инициативу. Но у меня уже был подобный опыт, я не хочу повторения. Прости, у меня нет для тебя розы», – сказала с грустью Злата.

холостячка

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