Відеозвернення на проєкті «Холостячка» дають змогу учасникам ще раз нагадати про себе і поділитися зі Златою Огнєвіч тим, що в них на душі. На другому тижні саме вони повністю змінили хід Церемонії троянд, адже завдяки відеозверненням один з чоловіків залишився на проєкті, а інший пішов. Зараз у вас є можливість подивитися перші відеозвернення учасників «Холостячки»-2 і розділити їхні емоції разом зі Златою Огнєвіч.

Відеозвернення Ігоря Присяжнюка

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Романа Свечкоренка

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Андрія Задворного

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Євгена Селютіна

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Вінченцо Дулепи

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Дмитра Шевченка

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Максима Тарапати

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Іллі Закорецького

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Олега Плахотнюка

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Богдана Коломейка

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Андрія Хветкевича

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Романа Васильєва

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Влада Яська

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Павла Богди

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Васко Младенова

Video: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 2 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 2 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

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