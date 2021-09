Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Відеозвернення на проєкті «Холостячка» дають змогу учасникам ще раз нагадати про себе і поділитися зі Златою Огнєвіч тим, що в них на душі. На другому тижні саме вони повністю змінили хід Церемонії троянд, адже завдяки відеозверненням один з чоловіків залишився на проєкті, а інший пішов. Зараз у вас є можливість подивитися перші відеозвернення учасників «Холостячки»-2 і розділити їхні емоції разом зі Златою Огнєвіч.

