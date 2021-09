Учасник «Холостячки» натякнув на розвиток стосунків зі Златою Огнєвіч

Несподіване зізнання одного з учасників проєкту «Холостячка»-2 підірвало вчора соціальну мережу Instagram. Про кого йдеться і що написав чоловік ― читайте далі.

Учора Злата Огнєвіч на своїй сторінці в Instagram поділилася знімком з фотосесії в басейні, зробленим на одному з побачень Андрієм Хветкевичем. Чоловік не оминув пост Холостячки і залишив двозначний коментар. У ньому Андрій натякнув на продовження стосунків зі Златою. Він зізнався, що в той момент йому треба було б обійняти і поцілувати її, але пообіцяв виправитися в майбутньому.

Як розвиватимуться стосунки Андрія і Злати, дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 1 жовтня, о 19:00. Не пропустіть!

Більше на тему: Відеозвернення чоловіків перед другою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

