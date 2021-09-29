Первое впечатление обманчиво: как мужчины разочаровали Холостячку

На Первой вечеринке проекта «Холостячка»-2 мужчины удивляли Злату Огневич как могли. Они появлялись на вертолете, впечатляли своей улыбкой и даже дарили ракушку с морского дна… Но, как всем известно, первое впечатление бывает обманчивым. Кто разочаровал Холостячку уже в начале проекта ― читайте далее.

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Андрей Задворный покорил Злату своей улыбкой с первого взгляда. Он сразу запал в душу Холостячке. Но уже на личном общении ее постигло разочарование, ведь узнать о мужчине больше так и не вышло.

То же самое случилось и с Андреем Хветкевичем на второй неделе. На групповом свидании он устроил Холостячке фотосессию в бассейне. Кадры получились действительно волшебными, но есть одно «но»: мужчина был увлечен процессом съемки больше, чем Златой. В итоге, узнать Андрея получше Холостячка не смогла.

Кто еще разочаровал Холостячку на второй неделе проекта? Узнайте в эксклюзивном материале от СТБ.

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