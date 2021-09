Перше враження оманливе: як чоловіки розчарували Холостячку

На Першій вечірці проєкту «Холостячка»-2 чоловіки дивували Злату Огнєвіч як могли. Вони з’являлися на вертольоті, вражали своєю усмішкою і навіть дарували мушлю з морського дна… Проте, як усім відомо, перше враження буває оманливим. Хто розчарував Холостячку вже на початку проєкту ― читайте далі.

Андрій Задворний підкорив Злату своєю усмішкою з першого погляду. Він відразу запав у душу Холостячці. Але вже на особистому спілкуванні її спіткало розчарування, адже дізнатися про чоловіка більше так і не вийшло.

Те ж саме сталося і з Андрієм Хветкевичем на другому тижні. На груповому побаченні він влаштував Холостячці фотосесію в басейні. Кадри вийшли справді чарівними, проте є одне «але»: чоловік був захоплений процесом знімання більше, ніж Златою. Зрештою, пізнати Андрія краще Холостячка не змогла.

Хто ще розчарував Холостячку на другому тижні проєкту? Дізнайтеся в ексклюзивному матеріалі від СТБ.

