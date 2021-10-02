Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

С кем Злата Огневич попрощалась на 3 Церемонии роз?

02.10.2021

Третья Церемония началась с общения Златы и Максима. Мужчина рассказал Холостячке неприятные подробности своих прошлых отношений, чем немного смутил девушку. Не потеряет ли Максим Тарапата свой шанс остаться на проекте? Какой сюрприз приготовил Влад Ясько? И кто покинет реалити ― читайте далее.

злата огневич

Перед Церемонией Влад приготовил Злате сюрприз ― он подарил ей то, о чем она мечтала в детстве: тамагочи, куклу Барби и синтезатор. Помогла ему в этом сестра Холостячки. Мужчина удивил и растрогал Злату, но несмотря на это она сомневалась в их дальнейшем будущем, в чем и призналась участнику. На это Влад ответил, что он настроен решительно и сможет завоевать время и внимание Холостячки. За свою уверенность Влад все-таки получил шанс остаться на проекте.

холостячка

Общение Максима и Златы также имело счастливый финал, ведь мужчина получил заветную бутоньерку. 

холостячка

А вот попрощалась на этой неделе Холостячка с Ильей Закорецким.

«Столько стихов, как ты, мне не посвящал никто. Глядя на тебя, мне хочется улыбнуться. Но я хочу быть честной перед тобой: это улыбка дружбы. Поэтому я отпускаю тебя сегодня», ― призналась Илье Злата.

холостячка

Больше по теме: Экстрим и романтика: как прошла 3 неделя на проекте «Холостячка»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить