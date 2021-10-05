Павел Богда: путь на проекте «Холостячка»

Павел Богда появился на Первой вечеринке, наверное, эффектнее всех. Но также неожиданно он и покинул проект. Злата Огневич попрощалась с ним прямо на свидании. Предлагаем вам ближе познакомиться с Павлом и вспомнить его путь на проекте «Холостячка»-2.

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Каскадер Павел Богда всегда уверен и бесстрашен на своей работе. Но в романтических отношениях он совсем другой. У мужчины еще никогда не было серьезных отношений, и попробовать создать их он хотел со Златой Огневич.

На индивидуальном свидании Павел впечатлял Холостячку элементами из своей работы. Девушка летала на тросе и упражнялась в сценическом бою, как настоящий каскадер.

Но во время ужина у Павла и Златы зашел разговор об отношениях после проекта. Мужчина признался, что он самый несостоявшийся из всех участников и хочет разобраться в себе. Злата увидела, что их цели на будущее не совпадают, и отправила его домой, не дожидаясь Церемонии роз.

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