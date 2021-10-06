На этой неделе мужчины получили необычное задание для видеообращений ― записать юмористическое сообщение для Златы Огневич. Так как за лучшее обращение полагался приз, участники подошли к задаче со всей своей креативностью. Как же мужчины снимали свои видеообращения ― читайте далее.

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В конце 3 недели ведущий Григорий Решетник попросил всех мужчин записать юмористические видеообращения для Златы, чтобы подарить ей улыбку. Победитель получит возможность присоединиться к любому свиданию либо избавиться от конкурентов на групповом свидании.

Неудивительно, что за такой ценный приз развернулась настоящая борьба. Мужчины пустили в ход все свои способности, чтобы развеселить Злату. Они шутили, пародировали и даже жонглировали.

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