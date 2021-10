У 4 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 чоловіки показали себе із зовсім іншого боку. Учасники мали можливість продемонструвати Златі Огнєвіч свої таланти, артистизм і креативність. Хто зміг розтопити серце Холостячки, а хто лише засмутив дівчину і поїхав додому просто з побачення? І чим іще запам’ятався 4 випуск «Холостячки»-2? Читайте в матеріалі.

На початку 4 тижня на проєкт повернувся поліцейський Олександр Борзенко. Чоловік запросив Злату Огнєвіч на побачення. Він познайомив її з тонкощами своєї роботи: взяв із собою на патрулювання і наочно показав, як затримує злочинців.

Після екстремального побачення пара насолодилася романтичною вечерею. Холостячка зізналася, що після довгої розлуки скучила за Олександром, і вручила йому бутоньєрку.

Далі запрошення на побачення отримали Васко Младенов і Роман Свечкоренко. Вони вирушили до Театру тіней. Чоловікам треба було разом зі Златою в танці передати історію кохання. Конкуренція, ревнощі і справжній жар пристрастей супроводжували всю репетицію.

Побачення продовжилося в ресторані. На індивідуальному спілкуванні зі Златою Роман розповів більше про себе і своє минуле. Васко присвятив Холостячці вірш і поділився планами на спільне майбутнє. Бутоньєрку наприкінці вечора не отримав жоден з чоловіків, адже їм ще треба було продемонструвати свій номер перед глядачами.

Цього тижня на Злату чекало ще одне побачення. Вона запросила Богдана. Та несподівано до них приєднався Максим, який переміг у конкурсі відеозвернень на 3 тижні. Вони поїхали кататися на гідрофойлах.

Максим проявив ініціативу і першим вирушив підкорювати хвилі з Холостячкою. Богдан під час катання занадто захопився процесом і навіть не помітив, як Злата впала з дошки і почала тонути. На допомогу їй прийшов Максим.

Крім того, Богдан погано відгукувався про інших учасників і показав себе з не найкращого боку. У підсумку бутоньєрку отримав Максим, а ось із Богданом дівчина попрощалася просто на побаченні.

Наприкінці тижня на всіх учасників чекав конкурс талантів. Почався він з номера Злати, Васко і Романа, поставленого під час побачення в Театрі тіней. Після виступу бутоньєрку просто на сцені отримав Роман.

Після цього несподівано з’явився маг, який передбачив Златі майбутнє на картах Таро. Під балахоном ховався Андрій Хветкевич.

Далі на сцені розігрався запеклий двобій між Дмитром та Олександром. Чоловіки вразили всіх своїм постановочним боєм.

Роман Васильєв здивував Злату піснею, написаною на її музику.

Та найкращим номером Холостячка визнала стендап Андрія Задворного. За нього він отримав бутоньєрку.

Чим іще чоловіки дивували Злату Огнєвіч на конкурсі талантів? І хто залишив реаліті на Церемонії троянд? Дізнайтеся в повному 4 випуску проєкту «Холостячка»-2.

