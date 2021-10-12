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Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

12.10.2021

Видеообращения играют важную роль в общении участников «Холостячки»-2 со Златой Огневич. Нередко мужчины раскрывают в них свои самые сокровенные мысли и чувства. Предлагаем вам посмотреть последние видеообращения участников романтического реалити и узнать их немного ближе.

холостячка

Видеообращение Александра Борзенко

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Андрея Хветкевича

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Олега Плахотнюка

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Дмитрия Шевченко

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Романа Свечкоренко

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Максима Тарапаты

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Романа Васильева

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Васко Младенова

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Винченцо Дулепы

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Влада Ясько

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Андрея Задворного

Video: Видеообращения мужчин перед четвертой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 4 выпуск. Смотрите видеообращения Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

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