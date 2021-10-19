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Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

19.10.2021

Подошла к концу 5 неделя на проекте «Холостячка»-2. Для некоторых участников она стала настоящей сказкой на солнечном Кипре, а для некоторых выходом из зоны комфорта и тоской по Злате Огневич. Какими сокровенными мыслями делились на этой неделе мужчины с героиней? Предлагаем вашему вниманию видеообращения участников «Холостячки»-2 перед пятой Церемонией роз. 

холостячка

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Видеообращение Александра Борзенко

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Романа Свечкоренко

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Андрея Хветкевича

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Олега Плахотнюка

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Влада Ясько

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Винченцо Дулепы

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Видеообращение Максима Тарапаты

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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