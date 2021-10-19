Подошла к концу 5 неделя на проекте «Холостячка»-2. Для некоторых участников она стала настоящей сказкой на солнечном Кипре, а для некоторых ― выходом из зоны комфорта и тоской по Злате Огневич. Какими сокровенными мыслями делились на этой неделе мужчины с героиней? Предлагаем вашему вниманию видеообращения участников «Холостячки»-2 перед пятой Церемонией роз.

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Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед пятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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