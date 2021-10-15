Первый поцелуй на проекте «Холостячка»-2

В 5 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич отправилась с тремя участниками на Кипр. Романтическая атмосфера острова пленила сердце героини, и она открылась новым чувствам. Во время одного из свиданий ее ждал первый поцелуй на проекте. Как это было ― читайте далее.

По результатам турнира 5 недели на Кипр со Златой отправились Александр Борзенко, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко. Последние двое участников разделили групповое свидание с Холостячкой. Вначале мужчины должны были пройти испытание традициями Кипра, чтобы определить, кто продолжит общение со Златой. Они отважно боролись, но победу не одержал никто. Таким образом, оба имели возможность разделить романтический ужин с героиней. Но Дмитрий давно не был на свидании с Холостячкой и очень хотел поговорить с девушкой лично. Поэтому он почти сразу увел ее на индивидуальное общение.

Там он открылся для Холостячки с совершенно другой стороны. Мужчина отбросил всю скромность и поделился с ней своими чувствами. Он признался, что давно не испытывал подобного. Романтика кипрского вечера захлестнула обоих, и Дмитрий впервые поцеловал Злату.

«Это была такая романтическая обстановка. Дима рядом, такой теплый, открытый, искренний. Лучшего момента для первого поцелуя невозможно придумать», ― поделилась эмоциями Холостячка.

После поцелуя Злата призналась мужчине, что ей тоже очень хорошо и комфортно рядом с ним. Отношения пары вышли на новый уровень.

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