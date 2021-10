Перший поцілунок на проєкті «Холостячка»-2

У 5 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч вирушила з трьома учасниками на Кіпр. Романтична атмосфера острова полонила серце героїні, і вона відкрилася новим почуттям. Під час одного з побачень на неї чекав перший поцілунок на проєкті. Як це було ― читайте далі.

За результатами турніру 5 тижня на Кіпр зі Златою вирушили Олександр Борзенко, Андрій Задворний і Дмитро Шевченко. Останні двоє учасників розділили групове побачення з Холостячкою. Спочатку чоловіки мусили пройти випробування традиціями Кіпру, щоб визначити, хто продовжить спілкування зі Златою. Вони відважно боролися, але перемогу не здобув ніхто. Тож обидва мали можливість розділити романтичну вечерю з героїнею. Однак Дмитро давно не був на побаченні з Холостячкою і дуже хотів поговорити з дівчиною наодинці. Тому він майже одразу повів її на індивідуальне спілкування.

Там він відкрився для Холостячки із зовсім іншого боку. Чоловік відкинув усю скромність і поділився з нею своїми почуттями. Він зізнався, що давно не відчував такого. Романтика кіпрського вечора захлеснула обох, і Дмитро вперше поцілував Злату.

Після поцілунку Злата зізналася чоловікові, що їй теж дуже добре і комфортно поряд із ним. Стосунки пари вийшли на новий рівень.

