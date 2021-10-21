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Какие шокирующие откровения готовит 6 выпуск проекта «Холостячка»-2?

21.10.2021

Уже в эту пятницу, 22 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск проекта «Холостячка»-2. Новая неделя будет полна волшебных свиданий и… скандальных признаний. Какая информация об участниках реалити повергнет Злату Огневич в шок? И чем еще запомнится 6 выпуск? Читайте далее.

холостячка

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В 6 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомит участников реалити со своей профессиональной жизнью. У них будет возможность на себе ощутить, что значит быть в отношениях с певицей. Все ли смогут принять темп жизни Холостячки? И кому из мужчин повезет побывать у Златы дома?

Кроме того, 6 неделя готовит скандальное разоблачение некоторых участников, ведь они пройдут проверку… на детекторе лжи. Правда полностью изменит отношения Златы с претендентами на ее сердце! Кто из мужчин окажется женатым? Кто изменил девушке во время съемки проекта? И что еще они скрывают от Холостячки? 

Время срывать маски!

Узнайте всю правду об участниках проекта «Холостячка»-2 уже завтра в 19:00 на СТБ. Не пропустите! 

Video: Какие шокирующие откровения готовит 6 выпуск проекта «Холостячка»-2?

Что будет в 6 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 6 выпуск от 22.10.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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