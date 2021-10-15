Кто покинул проект «Холостячка»-2 в 5 выпуске?

5 неделя проекта «Холостячка»-2 была полна романтики и тепла, ведь участники отправились на солнечный Кипр. Но уже по возвращении в Киев Злату Огневич ожидало настоящее разочарование. Кто из мужчин расстроил Холостячку настолько, что покинул проект?

На 5 неделе претендентами на вылет из проекта оказались Александр Борзенко и Андрей Задворный. Насчет обоих мужчин у Златы возникли сомнения. Но прежде чем принять решение, Холостячка хотела еще раз пообщаться с Александром.

Оказалось, что днем ранее мужчина поставил ультиматум, чтобы ему отдали телефон. В противном случае он грозился уйти. Александр признался, что из-за работы ему сложно принимать ограничения проекта. В ходе обсуждения пара так ни к чему и не пришла, и это довело девушку до слез. Фаворит прошлых недель покинул проект.

«Я вижу твою страсть к работе, и я никогда бы не попросила тебя ею пожертвовать ради меня. Поэтому я тебя отпускаю», ― сказала с грустью Злата.

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