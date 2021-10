Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 у 5 випуску?

5 тиждень проєкту «Холостячка»-2 був сповнений романтики і тепла, адже учасники вирушили на сонячний Кіпр. Однак уже після повернення до Києва на Злату Огнєвіч чекало справжнє розчарування. Хто з чоловіків засмутив Холостячку настільки, що залишив проєкт?

На 5 тижні претендентами на виліт з проєкту виявилися Олександр Борзенко та Андрій Задворний. Щодо обох чоловіків у Злати виникли сумніви. Та перш ніж ухвалити рішення, Холостячка хотіла ще раз поспілкуватися з Олександром.

Виявилося, що днем ​​раніше чоловік поставив ультиматум, щоб йому віддали телефон. В іншому разі він погрожував піти. Олександр зізнався, що через роботу йому складно приймати обмеження проєкту. У ході обговорення пара так ні до чого і не дійшла, і це довело дівчину до сліз. Фаворит минулих тижнів залишив проєкт.

