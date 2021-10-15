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Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 у 5 випуску?

15.10.2021

5 тиждень проєкту «Холостячка»-2 був сповнений романтики і тепла, адже учасники вирушили на сонячний Кіпр. Однак уже після повернення до Києва на Злату Огнєвіч чекало справжнє розчарування. Хто з чоловіків засмутив Холостячку настільки, що залишив проєкт?

холостячка

На 5 тижні претендентами на виліт з проєкту виявилися Олександр Борзенко та Андрій Задворний. Щодо обох чоловіків у Злати виникли сумніви. Та перш ніж ухвалити рішення, Холостячка хотіла ще раз поспілкуватися з Олександром.

Виявилося, що днем ​​раніше чоловік поставив ультиматум, щоб йому віддали телефон. В іншому разі він погрожував піти. Олександр зізнався, що через роботу йому складно приймати обмеження проєкту. У ході обговорення пара так ні до чого і не дійшла, і це довело дівчину до сліз. Фаворит минулих тижнів залишив проєкт.

«Я бачу твою пристрасть до роботи, і я ніколи не попросила б тебе нею пожертвувати заради мене. Тому я тебе відпускаю», ― сказала із сумом Злата.

александр борзенко

Більше на тему: Острів кохання і турнір: як пройшов 5 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

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