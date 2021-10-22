Уже сегодня в 19:00 состоится премьера самого скандального 6 выпуска проекта «Холостячка»-2. Прежде чем снова окунуться в водоворот страстей романтического реалити, предлагаем вам познакомиться ближе с главной Холостячкой страны. Насколько хорошо мужчины знают Злату Огневич? И кто не сможет ответить на вопросы о ней?

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В 5 выпуске проекта «Холостячка»-2 участников ожидал настоящий турнир. Мужчины должны были проявить не только свою силу, но и интеллект. Одним из заданий турнира был тест на знание… Златы Огневич. Мужчинам предстояло ответить на несколько вопросов о детстве, работе и предпочтениях Холостячки. Все ли справились с этим заданием? И кто более всего осведомлен о жизни Златы?

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Video: Пройдут ли мужчины тест на знание Златы Огневич? Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 5 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

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