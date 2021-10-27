На 6 неделе участники проекта «Холостячка»-2 знакомились с творческой жизнью Златы Огневич. Некоторые из мужчин даже смогли стать ее частью. Во время одного из свиданий Андрей Хветкевич и Винченцо Дулепа снялись в видео для концерта Златы. Что из этого вышло? Читайте далее.

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В 6 выпуске «Холостячки»-2 мужчины увидели Злату Огневич с совершенно другой стороны. Певица открыла участникам дверь в свою музыкальную жизнь. Андрей Хветкевич и Винченцо Дулепа смогли лично увидеть, как проходят сьемки бэкдропа ― видео, которое сопровождает выступление артиста. Кроме того, они сами стали его частью.

Результат превзошел все ожидания. Мужчины смогли проявить всю свою чувственность и артистизм. Страсть и нежность, огонь и вода ― все это стало отличительной чертой видео.

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