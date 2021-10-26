На 5 неделе в романтическом реалити СТБ «Холостячка»-2 случился первый поцелуй сезона! Атмосфера Кипра, романтика и первые зародившиеся чувства сделали свое дело ― у Златы Огневич произошло сближение с Дмитрием Шевченко. Но кроме него смелость проявил и второй мужчина. Во время личного общения Андрей Задворный также поцеловал Холостячку. Поцелуи Златы неожиданно вызвали волну негатива от участников, которые на тот момент уже покинули проект. Мужчины осудили Злату в социальных сетях, отметив, что это неприемлемый для них поступок. О чем говорит подобная реакция мужчин, и не только героев реалити, мы узнали у психолога проектов «Таємниці ДНК» и «Один за всіх» ― Анны Просветовой.

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Анна, в нашем обществе куда спокойнее воспринимается, когда одинокий мужчина изучает девушек через поцелуи. А вот женщина якобы не должна позволять себе подобное. Какое у вас отношение к этой ситуации? Стоит ли осуждать Холостячку, а в ее лице и тех женщин, которые еще в поиске своего мужчины, за такие действия?

В современном обществе пора уже уходить от разделения, что позволительно мужчине, а что ― женщине. Если мы говорим о взрослом самостоятельном человеке, который сам принимает решения, двойных стандартов быть не должно. Злата ― свободная и уверенная женщина, не связанная ни с одним из участников никакими обязательствами, обещаниями, договорами, условиями. Она вольна делать и поступать так, как ей хотелось в тот момент. Так, как она почувствовала и решила. Безусловно, осуждать Холостячку, а в ее лице и многих женщин, которые еще в поиске своего мужчины, навешивать на них ярлыки ― совершенно неприемлемо. Если мы выдвигаем разные требования к мужчинам и женщинам ― мы заведомо действуем дискриминационно. Мы заведомо говорим о том, что кому-то что-то можно лишь на основании половой принадлежности. Откуда вообще у нас берутся такие двойные стандарты? Из-за укоренившейся патриархальной морали, в которой мужчине отводится право решать и действовать на свое усмотрение, а женщине ― подчиняться его поступкам. Таким способом очень удобно контролировать действия женщины.

Стоит отметить, что поцелуй ― это решение обоих партнеров, а не только женщины. На групповом свидании мужчины не думали же о реакции конкурента на их поцелуй с Холостячкой? И Дима, и Андрей поступали так, как чувствовали в тот момент. Ровно, как и Злата. Так почему же все негативные реакции свалились только на Холостячку, если в поцелуе участвовали и мужчины? Мы снова наблюдаем стереотип, когда в глазах общества ответственность за действия двоих должна нести именно женщина.

О чем свидетельствует такой всплеск негатива? Как это характеризует выбывших мужчин?

Мой ответ будет неприятен для большинства мужчин. Чувство собственничества и восприятие, что женщина принадлежит только мне, даже когда она ничего не обещала, только я имею право на ее поцелуи и прикосновения, говорит о мужской неуверенности в себе. Человек очень боится любых сравнений и выбора не в свою пользу. Закомплексованный мужчина, который изо всех сил пытается самоутвердиться, максимально болезненно реагирует на такие действия. Если девушка имеет возможность сравнения и выбора ― это для него потенциальная угроза быть отвергнутым. Он любыми возможностями цепляется за эту соломинку ― доказать, что он единственный и его нельзя сравнивать. Поддавшись влиянию, женщина теряет возможность понять, что есть другие мужчины, которые, возможно, подойдут ей больше. Эта единственность, возведенная у нас в ранг культа «один и на всю жизнь» ― лишение женщины возможности сравнения и выбора. Уверенный мужчина никогда не будет так себя проявлять и осуждать женщину. Он знает, что в любом случае останется в выигрыше и в приоритете у своего потенциального партнера. Если же нет, значит, нет повода расстраиваться. Он знает, что не останется без внимания, партнера и отношений.

Почему наше общество до сих пор не готово к тому, что женщина, как и мужчина, в праве делать то, что она хочет и как чувствует?

Хоть мы и стремимся к открытым европейским ценностям и понемножечку меняемся, все же наше общество еще остается достаточно патриархальным. Женщина в семейных отношениях часто зависима от мужчины. Соответственно, мужчина имеет возможность навязывать ей свои рамки поведения, которым она должна соответствовать. Но постепенно картинка меняется. В традиционных отношениях все привыкли, что, если мужик сказал, так и будет. Но чем больше женщины становятся активными, независимыми и самостоятельными, тем больше модель отношений меняется. Она еще будет трансформироваться. Те тенденции, которые актуальны в мировом сообществе, связанные с гендерным равенством, затрагивают и нас. Неумолимо, но мы приближаемся к тому, что мужчины и женщины будут уравнены в правах и возможностях в социуме.

Что бы вы посоветовали Злате, да и всем женщинам, оказавшимся в подобной ситуации осуждения?

Быть собой и действовать так, как вы хотите, а не так, как вам навязывают малознакомые мужчины, исходя из своих закомплексованных убеждений. Мы живем в такое время, когда женщина может, не оглядываясь на мнение разных дяденек и тётенек, действовать так, как она считает нужным. Когда мужчины поймут, что каждый человек, независимо от пола, действует, следуя своим собственным убеждениям, желаниям и стремлениям, они и сами потихоньку начнут перестраиваться. Им придется соответствовать уровню и требованиям женщины, а не подстраивать ее под себя.

Как будут развиваться отношения Златы с мужчинами и найдет ли она свою любовь ― смотрите в романтическом реалити «Холостячка» каждую пятницу в 19:00 на СТБ!

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