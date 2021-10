На 5 тижні в романтичному реаліті СТБ «Холостячка»-2 стався перший поцілунок сезону! Атмосфера Кіпру, романтика і перші почуття зробили свою справу ― у Злати Огнєвіч відбулося зближення з Дмитром Шевченком. Та крім нього сміливість проявив і інший чоловік. Під час особистого спілкування Андрій Задворний також поцілував Холостячку. Поцілунки Злати несподівано викликали хвилю негативу від учасників, які на той момент уже залишили проєкт. Вони осудили Злату в соціальних мережах, зазначивши, що це неприйнятний для них учинок. Про що свідчить подібна реакція чоловіків, і не тільки героїв реаліті, ми дізналися у психологині проєктів «Таємниці ДНК» та «Один за всіх» ― Анни Просвєтової.

Анно, у нашому суспільстві значно спокійніше сприймається, коли самотній чоловік вивчає дівчат через поцілунки. А ось жінка нібито не повинна дозволяти собі подібне. Яке у вас ставлення до цієї ситуації? Чи варто осуджувати Холостячку, а в її особі і тих жінок, які ще в пошуку свого чоловіка, за такі дії?

У сучасному суспільстві час уже відходити від поділу, що дозволено чоловікові, а що ― жінці. Якщо ми говоримо про дорослу самостійну людину, яка сама ухвалює рішення, подвійних стандартів бути не повинно. Злата ― вільна і впевнена жінка, яка не пов’язана ні з одним з учасників жодними зобов’язаннями, обіцянками, домовленностями, умовами. Вона вільна робити і чинити так, як їй хотілося в той момент. Так, як вона відчула і вирішила. Безумовно, осуджувати Холостячку, а в її особі і багатьох жінок, які ще в пошуку свого чоловіка, навішувати на них ярлики ― абсолютно неприйнятно. Якщо ми висуваємо різні вимоги до чоловіків і жінок ― ми свідомо діємо дискримінаційно. Ми свідомо говоримо про те, що комусь щось можна лише на підставі статевої належності. Звідки взагалі в нас беруться такі подвійні стандарти? Через укорінену патріархальну мораль, у якій чоловікові відводиться право вирішувати і діяти на свій розсуд, а жінці ― підкорятися його вчинкам. У такий спосіб дуже зручно контролювати дії жінки.

Варто зазначити, що поцілунок ― це рішення обох партнерів, а не тільки жінки. На груповому побаченні чоловіки ж не думали про реакцію конкурента на їхній поцілунок із Холостячкою? І Діма, і Андрій чинили так, як відчували на той момент. Так само, як і Злата. То чому всі негативні реакції посипались тільки на Холостячку, якщо в поцілунку брали участь і чоловіки? Ми знову спостерігаємо стереотип, коли в очах суспільства відповідальність за дії обох має нести саме жінка.

Про що свідчить такий сплеск негативу? Як це характеризує чоловіків, що вибули?

Моя відповідь буде неприємною для більшості чоловіків. Почуття власництва і сприйняття, що жінка належить тільки мені, навіть якщо вона нічого не обіцяла, тільки я маю право на її поцілунки і дотики, свідчить про чоловічу невпевненість у собі. Людина дуже боїться будь-яких порівнянь і вибору не на свою користь. Закомплексований чоловік, який щосили намагається самоствердитися, максимально болісно реагує на такі дії. Якщо дівчина має можливість порівняння і вибору ― це для нього потенційна загроза бути знехтуваним. Він будь-якими способами чіпляється за цю соломинку ― довести, що він єдиний і його не можна порівнювати. Піддавшись впливу, жінка втрачає можливість зрозуміти, що є інші чоловіки, які, можливо, підходять їй більше. Ця єдиність, зведена в нас у ранг культу «один і на все життя» ― позбавлення жінки можливості порівняння і вибору. Упевнений чоловік ніколи не буде так себе проявляти і осуджувати жінку. Він знає, що в будь-якому разі залишиться у виграші і в пріоритеті у свого потенційного партнера. Якщо ж ні, то немає приводу засмучуватися. Він знає, що не залишиться без уваги, партнера і стосунків.

Чому наше суспільство досі не готове до того, що жінка, як і чоловік, має право робити те, що вона хоче і як відчуває?

Хоч ми і прагнемо до відкритих європейських цінностей і потроху змінюємося, все ж наше суспільство ще залишається досить патріархальним. Жінка в сімейних стосунках часто залежна від чоловіка. Відповідно, чоловік має можливість нав’язувати їй свої рамки поведінки, яким вона повинна відповідати. Але поступово картинка змінюється. У традиційних стосунках усі звикли, що, якщо мужик сказав, так і буде. Але що більше жінки стають активними, незалежними і самостійними, то більше модель стосунків змінюється. Вона ще буде трансформуватися. Ті тенденції, які є актуальними у світовому співтоваристві, пов’язані з гендерною рівністю, зачіпають і нас. Невблаганно, але ми наближаємося до того, що чоловіки і жінки будуть зрівняні в правах і можливостях у соціумі.

Що ви порадили б Златі, та й усім жінкам, які опинились у подібній ситуації осуду?

Бути собою і діяти так, як ви хочете, а не так, як вам нав’язують малознайомі чоловіки, виходячи зі своїх закомплексованих переконань. Ми живемо в такий час, коли жінка може, не озираючись на думку різних дядечок і тітоньок, діяти так, як вона вважає за потрібне. Коли чоловіки зрозуміють, що кожна людина, незалежно від статі, діє, слідуючи своїм власним переконанням, бажанням і прагненням, вони й самі потихеньку почнуть перебудовуватися. Їм доведеться відповідати рівню і вимогам жінки, а не підлаштовувати її під себе.

