За последние две недели четверо участников покинули проект «Холостячка»-2. С тремя из них Злата Огневич попрощалась в 6 выпуске. Героиня узнала о мужчинах неприятную правду и не захотела продолжать с ними отношения. Предлагаем вам вспомнить их путь на проекте.

Больше по теме: Как Влад Ясько готовился к проекту «Холостячка»-2

На 6 неделе «Холостячки»-2 Злата Огневич попрощалась сразу с тремя мужчинами. Ими стали Влад Ясько, Винченцо Дулепа и Роман Свечкоренко. Чем запомнился их путь на проекте?

Влад Ясько к участию в реалити подошел со всей ответственностью. Мужчина долго готовился и изучал интересы Златы. Он как никто другой удивлял Холостячку сюрпризами, но проверка полиграфом стала для него точкой на проекте.

Video: Путь на проекте «Холостячка»-2 мужчин, с которыми Злата Огневич попрощалась в 6 выпуске Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив. Путь Влада Ясько, Винченцо Дулепы и Романа Свечкоренко

Винченцо Дулепа прилетел покорять Злату из далекого Лондона. Мужчина всегда удивлял остальных своей эксцентричностью. Но в какой-то момент Злата стала замечать за поступками Винченцо актерскую игру. Она не смогла развеять сомнения по поводу участника и отправила его домой.

Video: Путь на проекте «Холостячка»-2 мужчин, с которыми Злата Огневич попрощалась в 6 выпуске Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив. Путь Влада Ясько, Винченцо Дулепы и Романа Свечкоренко

Но самым болезненным для Златы стало прощание с Романом Свечкоренко. За время проекта он стал настоящим фаворитом, и его уход шокировал всех. Смотрите прямо сейчас его путь на реалити «Холостячка»-2.

Video: Путь на проекте «Холостячка»-2 мужчин, с которыми Злата Огневич попрощалась в 6 выпуске Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив. Путь Влада Ясько, Винченцо Дулепы и Романа Свечкоренко

Больше по теме: Чувственность и страсть: бэкдроп Златы Огневич и участников «Холостячки»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.