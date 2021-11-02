В 7 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич попрощалась с Романом Васильевым. Это стало неожиданностью для всех, ведь мужчину считали одним из главных претендентов на сердце Холостячки. Чем запомнился его путь на проекте ― читайте далее.

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С самых первых выпусков проекта «Холостячка»-2 Роман Васильев был фаворитом Златы Огневич. На Первой вечеринке он покорил героиню своим появлением и воплощением в жизнь ее мечты. Тогда девушка назвала его принцем на белом коне. В последующих выпусках Роман сохранял за собой это звание и удивлял Злату своей идеальностью.

Он демонстрировал галантность, утонченность, романтичность и даже мастерство танца. У них совпадали интересы и взгляды на жизнь. Но что скрывалось за всем этим? Злата так и не смогла открыть для себя настоящего Романа.

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