Роман Васильев: путь на проекте «Холостячка»-2
В 7 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич попрощалась с Романом Васильевым. Это стало неожиданностью для всех, ведь мужчину считали одним из главных претендентов на сердце Холостячки. Чем запомнился его путь на проекте ― читайте далее.
Больше по теме: Солнечная Одесса и проверка бытом: чем запомнился 7 выпуск проекта «Холостячка»-2
С самых первых выпусков проекта «Холостячка»-2 Роман Васильев был фаворитом Златы Огневич. На Первой вечеринке он покорил героиню своим появлением и воплощением в жизнь ее мечты. Тогда девушка назвала его принцем на белом коне. В последующих выпусках Роман сохранял за собой это звание и удивлял Злату своей идеальностью.
Он демонстрировал галантность, утонченность, романтичность и даже мастерство танца. У них совпадали интересы и взгляды на жизнь. Но что скрывалось за всем этим? Злата так и не смогла открыть для себя настоящего Романа.
Чем еще запомнился Роман Васильев на проекте «Холостячка»-2? Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.
Video: Роман Васильев: путь на проекте «Холостячка»-2
Больше по теме: Путь на проекте «Холостячка»-2 мужчин, с которыми Злата Огневич попрощалась в 6 выпуске