7 выпуск проекта «Холостячка»-2 стал настоящей проверкой на совместимость Златы Огневич и мужчин. Кроме того, что они поселились в одном доме, им предстояло пройти тест от ведущего Григория Решетника. Что Злата узнала о мужчинах? И с кем ее взгляды на отношения после проекта наиболее совпадают? Читайте далее.

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На 7 неделе проекта «Холостячка»-2 мужчинам предстояло пройти тест на совместимость со Златой. Таким образом ведущий Григорий Решетник решил проверить совпадение взглядов на жизнь Холостячки и претендентов на ее сердце. Вопросы касались быта, интересов и даже… женитьбы. Кто из мужчин готов вступить в брак уже через полгода после начала совместной жизни, а кто вообще не видит смысла в официальном бракосочетании?

Кроме того, Григорий спросил участников, через сколько лет отношений они хотят детей. Кто из мужчин уже готов стать отцом? И чьи ответы полностью совпали с мнением Златы?

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