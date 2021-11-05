Устрицы, вино и романтика средневековья: как прошла 8 неделя на проекте «Холостячка»-2

В 8 выпуске проекта «Холостячка»-2 продолжилась история Златы Огневич и мужчин в Одессе. Новая неделя еще больше сблизила героиню с претендентами на ее сердце. Кто дал девушке возможность почувствовать себя настоящей принцессой? С кем она смогла покорить высоту? А с кем окунулась в детство? Узнайте в материале.

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Первым на этой неделе на свидание отправился Андрей Задворный. На прошлой Церемонии роз Злата упомянула, что мужчина часто проявляет ребячество и ведет себя несерьезно. На свидании Андрей попытался доказать ей обратное. Он предложил девушке покорить высоту на аэрошюте. Злате понравился сюрприз мужчины.

После этого пара на себе опробовала одесские грязи. Нежные прикосновения позволили им стать еще ближе. Во время свидания Злата увидела в Андрее ответственность, и вечер окончился поцелуем.

После их возвращения домой в комнату Холостячки внезапно пришел Олег. Он признался Злате, что хочет хоть на день почувствовать себя с ней настоящей парой. Олег продемонстрировал это на следующее утро, когда присоединился к девушке на ее занятии стретчингом. Так как мужчина тренер, он смог помочь Холостячке в тренировке. Олег проявлял всяческие знаки внимания, но иногда переходил черту и не понимал намеки Златы, отчего она чувствовала себя неловко.

После утренней тренировки все мужчины отправились с Холостячкой сначала на устричную ферму, а потом на винный завод. Конкуренция достигла предела. Во время ловли устриц и изучения вин мужчины как могли пытались привлечь внимание девушки. И на дегустации у них появилась реальная возможность для этого. Один из участников получил шанс разделить со Златой особый сорт вина по результатам… аукциона. Все деньги от него пошли на благотворительность.

В напряженной борьбе сошлись Максим Тарапата и Андрей Хветкевич. Сумма лота стартовала с 500 гривен, а закончилась на отметке… 60 тысяч гривен. Победителем был признан Андрей. Он выборол право на индивидуальное общение со Златой. Мужчина признался, что при взгляде на девушку у него перехватывает дух. Во время общения Андрей и Злата стали ближе друг другу и их отношения вышли на новый уровень.

После этого Холостячку ждал сюрприз. Один из мужчин пригласил ее на свидание… в крепость. Загадочным рыцарем оказался Дмитрий. Он предложил окунуться в атмосферу средневековья. Во время свидания Дмитрий удивлял Злату навыками стрельбы из лука, носил ее на руках и раскрыл свои тайны. Он признался, что ему не нравится, как девушка смотрит на других мужчин. А затем открыл сердце и сказал, что боится влюбиться.

Злата тоже сделала признание и сказала Дмитрию, что он ей нравится. День откровений окончился рыцарским ужином в башне крепости.

После романтического дня с Дмитрием Злату ждал еще один сюрприз. Пока все спали, Андрей Хветкевич позвал ее на свидание в лунапарк.

В эту ночь все аттракционы принадлежали только им двоим. Злата была в восторге. Мужчина подарил ей возможность окунуться в детство. Они стреляли и катались на машинках, а на колесе обозрения Андрей впервые поцеловал Холостячку и признался, что влюблен в нее.

Ответила ли ему взаимностью Злата? Как отреагировали другие мужчины на поступок Андрея? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 8 выпуске реалити «Холостячка»-2.

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