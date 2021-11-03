В 7 выпуске проекта «Холостячка»-2 мужчины поселились в одном доме со Златой Огневич. Некоторые из них воспользовались этим, чтобы стать ближе к девушке. Неудивительно, что это вызвало ревность со стороны остальных. Кто перешел черту и обидел Злату своими обвинениями?

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7 неделя проекта «Холостячка»-2 отличилась настоящим накалом страстей. Злата и мужчины попали в абсолютно новые условия, где каждый открылся по-новому. Конкуренция достигла предела. Когда Максим принес Злате завтрак в постель, некоторые участники не смогли сдержать ревность и высказали свое недовольство и ему, и Холостячке. Девушка такую грубость не оценила.

Кто же из мужчин приревновал героиню? И кто предъявил ей свои претензии во время вечеринки?

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Video: Ревность и конкуренция на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 7 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 7 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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