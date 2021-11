У 7 випуску проєкту «Холостячка»-2 чоловіки оселилися в одному будинку зі Златою Огнєвіч. Деякі з них скористалися цим, щоб стати ближчими до дівчини. Не дивно, що це викликало ревнощі з боку інших. Хто перейшов межу і образив Злату своїми звинуваченнями?

7 тиждень проєкту «Холостячка»-2 відзначився справжнім жаром пристрастей. Злата і чоловіки потрапили в абсолютно нові умови, де кожен відкрився по-новому. Конкуренція досягла межі. Коли Максим приніс Златі сніданок у ліжко, деякі учасники не змогли стримати ревнощів і висловили своє невдоволення і йому, і Холостячці. Дівчина таку грубість не оцінила.

Хто ж із чоловіків приревнував героїню? І хто виказав їй свої претензії під час вечірки?

