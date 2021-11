На СТБ у розпалі 2 сезон романтичного реаліті «Холостячка», в якому знайти кохання намагається співачка Злата Огнєвіч. Прихильники проєкту мають унікальну можливість ― приєднатися до обговорення випусків у прямому ефірі #LoveLiveShow з Григорієм Решетником на сторінці holostyakstb в Instagram. Минулої п’ятниці запрошеною гостею стала блогерка-мільйонниця та ексучасниця «Холостяк»-11 Надін Медведчук. Вона поділилася думкою про поцілунки Холостячки в однойменному проєкті, фаворитів сезону, а також заінтригувала, чи є в неї симпатія до когось із учасників.

Надін зізналася, що з усіма чоловіками підтримує спілкування, а ось фаворит на проєкті в неї один ― це Андрій Хветкевич (чемпіон Америки та України з фрідайвінгу, підводний фотограф), з яким дівчина давно знайома.

«Він ― людина з величезним серцем. Мені здається, він би ідеально підійшов Златі. Тому раджу їй придивитися до Андрія», ― поділилася думкою блогерка.

Також Надін висловилася про тактильність та поцілунки Злати Огнєвіч із претендентами на її серце, за які глядачі і навіть учасники, що залишили проєкт, встигли осудити Холостячку.

«Хімія починається з тактильності. Моя думка: щоб дізнатися людину, одних розмов недостатньо. Адже, якщо чоловік тобі подобається і його дотики викликають мурашки по шкірі, це знак, що варто придивитися. Це ж так чудово, коли виникає бажання взяти людину за руку, бути ближче до неї, поцілувати. Я повністю підтримую у поривах та емоціях Злату, ― зазначила блогерка. ― Чому в нашому суспільстві прийнято вважати, що чоловікам можна першим виявляти почуття через поцілунки, а жінкам ― ні? Нам давно вже час усвідомити, що всі ми рівні. У Злати є лише один шанс зустріти на проєкті своє кохання. Вона може три місяці просто дивитися на чоловіків і нічого собі не дозволяти, а може пізнати їх ближче та закохатися в когось на все життя. Невже не для цього створено проєкт?»

Надін зізналася, що й у своєму житті часто стикається з негативом. Але дівчина впевнена, що увага у будь-якому прояві ― це безперечний плюс.

«Чим більше людей стежить за твоїм життям, чим ти стаєш популярнішим, тим більше тебе засуджують. Ті, хто пишуть негатив, або незадоволені собою та своєю діяльністю, або ж намагаються перекрити особисті проблеми, виплескуючи невдоволення на інших. Я вважаю, що хейтери ― це дуже добре (посміхається. ― Прим. ред.). Якщо їх немає, то людина нікому не цікава. Як упоратися? Дуже просто! Не слухати і не реагувати на те, що кажуть інші. Живіть із відкритим серцем і слухайте лише його. Тільки тоді можна стати щасливою», ― висловила думку ексучасниця реаліті «Холостяк».

А ось на провокаційне запитання Григорія, чи виникла симпатія в Надін до когось із учасників сезону, дівчина не стала відповідати, але загадково усміхнулася.

