Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 у 7 випуску?

7 тиждень проєкту «Холостячка»-2 був зовсім не схожим на інші. Злата Огнєвіч розділила з чоловіками житло і побачила їх у повсякденному житті. Хто не пройшов перевірку побутом і залишив проєкт? Читайте далі.

Наприкінці 7 тижня на Злату та учасників проєкту «Холостячка»-2 чекала гавайська вечірка. Вона стала незабутньою для всіх. Та одразу після неї героїня мала зробити складний вибір на Церемонії троянд.

Напруга досягла межі. Під загрозою вильоту цього тижня опинилися Олег Плахотнюк та Роман Васильєв.

Злата згадала, що Олегові буває важко впоратися зі своїми емоціями. Та незважаючи на це, вона дала чоловікові шанс.

А ось Роман надто намагався бути ідеальним. Холостячка не побачила їхнього спільного майбутнього, і фаворит минулих тижнів залишив проєкт.

Більше на тему: Сонячна Одеса і перевірка побутом: чим запам’ятався 7 випуск проєкту «Холостячка»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.