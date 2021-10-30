Кто покинул проект «Холостячка»-2 в 7 выпуске?

7 неделя проекта «Холостячка»-2 была совершенно не похожей на остальные. Злата Огневич разделила с мужчинами жилье и увидела их в повседневной жизни. Кто не прошел проверку бытом и покинул проект? Читайте далее.

В конце 7 недели Злату и участников проекта «Холостячка»-2 ждала гавайская вечеринка. Она стала незабываемой для всех. Но сразу после нее героине предстояло сделать сложный выбор на Церемонии роз.

Напряжение достигло предела. Под угрозой вылета на этой неделе оказались Олег Плахотнюк и Роман Васильев.

Злата упомянула, что Олегу бывает сложно совладать со своими эмоциями. Но несмотря на это она дала мужчине шанс.

А вот Роман слишком старался быть идеальным. Холостячка не увидела их совместного будущего, и фаворит прошлых недель покинул проект.

«Я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным. Но на нашем свидании я поняла, что ты ожидаешь этого и от других. Я совсем не идеальная и никогда такой не буду. Поэтому прости меня. У меня нет для тебя розы», ― сказала Роману Злата.

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