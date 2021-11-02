На СТБ в разгаре 2 сезон романтического реалити «Холостячка», в котором найти любовь пытается певица Злата Огневич. У поклонников проекта есть уникальная возможность ― присоединиться к обсуждению выпусков в прямом эфире #LoveLiveShow с Григорием Решетником на страничке holostyakstb в Instagram. В прошлую пятницу приглашенной гостьей стала блогер-миллионник и экс-участница «Холостяк»-11 Надин Медведчук. Она поделилась мнением о поцелуях Холостячки в одноименном проекте, фаворитах сезона, а также заинтриговала, есть ли симпатия у нее к кому-то из участников…

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Надин призналась, что со всеми мужчинами поддерживает общение, а вот фаворит в проекте у нее один ― это Андрей Хветкевич (чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф), с которым девушка давно знакома.

«Он ― человек с огромнейшим сердцем. Мне кажется, он бы идеально подошел Злате. Поэтому советую ей присмотреться к Андрею», ― поделилась мнением блогер.

Также Надин высказалась о тактильности и поцелуях Златы Огневич с претендентами на ее сердце, за которые зрители и даже участники, покинувшие проект, успели осудить Холостячку.

«Химия начинается с тактильности. Мое мнение: чтобы узнать человека, одних разговоров недостаточно. Ведь, если мужчина тебе нравится и его прикосновения вызывают мурашки по коже, это знак, что стоит присмотреться. Это же так здорово, когда возникает желание взять человека за руку, быть к нему ближе, поцеловать. Я полностью поддерживаю в порывах и эмоциях Злату, ― отметила блогер. ― Почему в нашем обществе принято считать, что мужчинам можно первым проявлять чувства через поцелуи, а женщинам ― нет? Нам давно уже пора осознать, что все мы ― равны. У Златы есть только один шанс встретить в проекте свою любовь. Она может три месяца просто смотреть на мужчин и ничего себе не позволять, а может узнать их ближе и влюбиться в кого-то на всю жизнь. Неужели не для этого создан проект?»

Надин призналась, что и в своей жизни часто сталкивается с негативом. Но девушка уверена, что внимание в любом проявлении ― это несомненный плюс.

«Чем больше людей следит за твоей жизнью, чем ты становишься популярнее, тем больше тебя осуждают. Те, кто пишут негатив, либо недовольны собой и своей деятельностью, либо же пытаются перекрыть личные проблемы, выплескивая недовольство на других. Я считаю, что хейтеры ― это очень хорошо (улыбается. ― Прим. ред.). Если их нет, значит, человек никому не интересен. Как справляться? Очень просто! Не слушать и не реагировать на то, что говорят другие. Живите с открытым сердцем и слушайте только его. Только тогда можно стать счастливым», ― высказала мнение экс-участница реалити «Холостяк».

А вот на провокационный вопрос Григория, возникла ли симпатия у Надин к кому-то из участников сезона, девушка не стала отвечать, но загадочно улыбнулась.

Смотрите романтическое реалити «Холостячка»-2 каждую пятницу в 19:00 на СТБ!

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