В 8 выпуске проект «Холостячка»-2 покинул Олег Плахотнюк. Злата Огневич поняла, что не готова продолжать отношения с ним, и попрощалась. Чем запомнился путь Олега на проекте ― читайте далее.

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На Первой вечеринке «Холостячки»-2 Олег Плахотнюк удивил Злату своим появлением в белоснежном костюме. Уже тогда он начал искать их совместные точки соприкосновения. Но на второй неделе у героини появились сомнения на счет Олега, когда он перешел черту во время контактной импровизации. Однако в дальнейшем мужчина смог открыться с совершенно другой, романтической и чувственной стороны.

Олег посвящал Злате стихи, дарил красивые украшения и даже подготовил мультфильм об их совместной истории. Но в 8 выпуске Холостячка поняла, что все-таки не готова быть его женщиной, и попрощалась с ним.

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