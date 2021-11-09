На 8 неделе проекта «Холостячка»-2 Злате Огневич предстояло попрощаться с одним из пяти мужчин. Неудивительно, что борьба между ними накалилась до предела и каждый шанс на общение с Холостячкой был на вес золота. Какими сокровенными мыслями поделились мужчины со Златой в своих видеообращениях ― узнайте прямо сейчас.

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Video: Видеообращения мужчин перед восьмой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 8 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 8 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед восьмой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 8 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 8 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед восьмой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 8 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 8 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед восьмой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 8 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 8 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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