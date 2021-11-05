С кем Злата Огневич попрощалась в 8 выпуске «Холостячки»-2?

Восьмая Церемония роз проходила в совершенно необычном месте ― в Одесской киностудии. Там мужчины и Злата Огневич смогли еще раз пережить их совместные романтические свидания. Но с кем, несмотря на это, Холостячка так и не увидела совместного будущего и попрощалась?

Во время восьмой Церемонии роз мужчины увидели видеоподборку своих свиданий со Златой. Это был одновременно и теплый, и напряженный момент, так как они смогли посмотреть на Холостячку и конкурентов с совершенно неожиданной стороны. Ревность мужчин накалилась.

Внезапно посреди Церемонии Злата позвала на общение Максима. Его видеообращение смутило ее. Максим объяснил свое поведение и признался в том, что любит Злату. Девушка вручила ему бутоньерку.

А вот связи на этой неделе Злата не почувствовала с Олегом. На Церемонии роз Холостячка попрощалась с ним.

«Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. И знаешь, я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Прости, у меня нет для тебя розы», ― сказала Злата Олегу.

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