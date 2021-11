З ким Злата Огнєвіч попрощалася у 8 випуску «Холостячки»-2?

Восьма Церемонія троянд проходила в дуже незвичайному місці ― на Одеській кіностудії. Там чоловіки і Злата Огнєвіч змогли ще раз пережити їхні спільні романтичні побачення. Та з ким, незважаючи на це, Холостячка так і не побачила спільного майбутнього і попрощалася?

Під час восьмої Церемонії троянд чоловіки побачили відеодобірку своїх побачень зі Златою. Це був водночас і теплий, і напружений момент, оскільки вони змогли подивитися на Холостячку та конкурентів із зовсім несподіваного боку. Ревнощі розпалилися.

Зненацька посеред Церемонії Злата покликала на спілкування Максима. Його відеозвернення збентежило її. Максим пояснив свою поведінку і зізнався, що кохає Злату. Дівчина вручила йому бутоньєрку.

А от зв’язку цього тижня Злата не відчула з Олегом. На Церемонії троянд Холостячка попрощалася з ним.

