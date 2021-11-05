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З ким Злата Огнєвіч попрощалася у 8 випуску «Холостячки»-2?

05.11.2021

Восьма Церемонія троянд проходила в дуже незвичайному місці ― на Одеській кіностудії. Там чоловіки і Злата Огнєвіч змогли ще раз пережити їхні спільні романтичні побачення. Та з ким, незважаючи на це, Холостячка так і не побачила спільного майбутнього і попрощалася?

холостячка

Під час восьмої Церемонії троянд чоловіки побачили відеодобірку своїх побачень зі Златою. Це був водночас і теплий, і напружений момент, оскільки вони змогли подивитися на Холостячку та конкурентів із зовсім несподіваного боку. Ревнощі розпалилися.

Зненацька посеред Церемонії Злата покликала на спілкування Максима. Його відеозвернення збентежило її. Максим пояснив свою поведінку і зізнався, що кохає Злату. Дівчина вручила йому бутоньєрку.

А от зв’язку цього тижня Злата не відчула з Олегом. На Церемонії троянд Холостячка попрощалася з ним.

«Останні дні ти активно проявлявся як чоловік. І знаєш, я зрозуміла, що не готова бути твоєю жінкою. Вибач, у мене немає для тебе троянди», ― сказала Злата Олегу.

холостячка

Більше на тему: Устриці, вино і романтика середньовіччя: як минув 8 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

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