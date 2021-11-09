На 8 тижні проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч мала попрощатися з одним із п’яти чоловіків. Не дивно, що боротьба між ними загострилася до краю і кожен шанс на спілкування з Холостячкою був на вагу золота. Якими потаємними думками поділилися чоловіки зі Златою у своїх відеозверненнях ― дізнайтеся просто зараз.

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Video: Відеозвернення чоловіків перед восьмою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 8 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 8 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед восьмою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 8 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 8 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед восьмою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 8 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 8 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед восьмою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 8 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 8 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед восьмою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 8 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 8 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

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