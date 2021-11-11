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Що готує 9 випуск проєкту «Холостячка»-2?

11.11.2021

Уже цієї п’ятниці, 12 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень стане справжнім викликом для чоловіків, адже вони матимуть познайомити Злату Огнєвіч зі своїм життям. Чим займаються претенденти на серце Холостячки? І хто здивує героїню несподіваним знайомством?

холостячка

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У 9 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч зможе ще ближче пізнати претендентів на своє серце, адже вона побачить, як проходять їхні звичні будні. У героїні з’явиться можливість особисто познайомитись із друзями, колегами і навіть… екскоханими чоловіків. Хто влаштує Златі очну ставку з колишньою дружиною? А хто познайомить її зі своєю дитиною?

Крім того, один з учасників у теплий день подарує Златі справжню зимову казку. А інший поділиться з нею проєктом їхнього спільного… будинку. Стосунки виходять на новий рівень!

Чиє життя надихне Злату настільки, що вона подарує чоловікові сніданок, приготований з любов’ю? А чиє змусить замислитися і попрощатися наприкінці тижня?

Не пропустіть 9 випуск проєкту «Холостячка»-2 вже завтра, 12 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: Що готує 9 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 9 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 9 випуск від 12.11.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

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