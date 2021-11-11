На 8 тижні «Холостячки»-2 під час індивідуального побачення Злата та Андрій змогли обговорити багато тем. Однією з них була музика. Холостячці було цікаво дізнатися про вподобання Андрія, тому вона запитала, яку музику він слухає. Чоловік поділився з героїнею іменами своїх улюблених виконавців та назвав дві пісні самої Злати Огнєвіч. Але запитання про концерти поставило Андрія в незручне становище.
Що розповів чоловік? І чому він відмовився поїхати на виступ іншого артиста?
Дізнайтеся в ексклюзивному матеріалі СТБ.
Video: Музичні вподобання Андрія Задворного
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