В 8 выпуске проекта «Холостячка»-2 у Златы Огневич было сразу несколько индивидуальных свиданий. Одно из них прошло с Андреем Задворным. Какими откровениями о себе поделился мужчина? Читайте далее.

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На 8 неделе «Холостячки»-2 во время индивидуального свидания Злата и Андрей смогли обсудить множество тем. Одной из них была музыка. Холостячке было интересно узнать предпочтения Андрея, поэтому она спросила, какую музыку он слушает. Мужчина поделился с героиней именами своих любимых исполнителей и назвал две песни самой Златы Огневич. Но вопрос о концертах поставил Андрея в неловкое положение.

Что рассказал мужчина? И почему он отказался поехать на выступление другого артиста?

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