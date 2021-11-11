На 8 неделе «Холостячки»-2 во время индивидуального свидания Злата и Андрей смогли обсудить множество тем. Одной из них была музыка. Холостячке было интересно узнать предпочтения Андрея, поэтому она спросила, какую музыку он слушает. Мужчина поделился с героиней именами своих любимых исполнителей и назвал две песни самой Златы Огневич. Но вопрос о концертах поставил Андрея в неловкое положение.
Что рассказал мужчина? И почему он отказался поехать на выступление другого артиста?
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Video: Музыкальные предпочтения Андрея Задворного
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