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Что готовит 9 выпуск проекта «Холостячка»-2?

11.11.2021

Уже в эту пятницу, 12 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск проекта «Холостячка»-2. Новая неделя станет настоящим вызовом для мужчин, ведь им предстоит познакомить Злату Огневич со своей жизнью. Чем занимаются претенденты на сердце Холостячки? И кто удивит героиню неожиданным знакомством?

холостячка

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В 9 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич сможет еще ближе узнать претендентов на свое сердце, ведь она увидит, как проходят их привычные будни. У героини появится возможность лично познакомиться с друзьями, коллегами и даже… экс-возлюбленными мужчин. Кто устроит Злате очную ставку с бывшей женой? А кто познакомит ее со своим ребенком?

Кроме того, один из участников в теплый день подарит Злате настоящую зимнюю сказку. А другой поделится с ней проектом их совместного… дома. Отношения выходят на новый уровень!

Чья жизнь вдохновит Злату настолько, что она подарит мужчине завтрак, приготовленный с любовью? А чья заставит задуматься и попрощаться в конце недели?

Не пропустите 9 выпуск проекта «Холостячка»-2 уже завтра, 12 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: Что готовит 9 выпуск проекта «Холостячка»-2?

Что будет в 9 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 9 выпуск от 12.11.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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