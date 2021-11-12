Уже сегодня в 19:00 состоится премьера 9 выпуска проекта «Холостячка»-2. Прежде чем узнать продолжение истории Златы Огневич и мужчин, предлагаем вам вспомнить самые яркие признания прошлой недели. Какие чувства испытывают участники к Холостячке? Узнайте в материале.

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8 неделя на проекте «Холостячка»-2 была наполнена романтическими свиданиями и признаниями в чувствах. Все мужчины открылись для Златы с совершенно новой стороны. Во время свидания в крепости Дмитрий признался Холостячке, что боится влюбиться. Благодаря этому она смогла лучше понять мужчину. А Андрей Хветкевич на Церемонии роз поделился со Златой секретом. Он признался, что благодаря девушке снова чувствует себя влюбленным школьником.

И впервые за весь сезон в 8 выпуске состоялось признание в любви. Три заветных слова Злате сказал Максим.

Как это было? И какими еще чувствами мужчины делились с Холостячкой в 8 выпуске? Смотрите в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Чувства мужчин к Злате Огневич Смотрите эксклюзивное видео с 8 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 8 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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