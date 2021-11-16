Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Какими планами на будущее поделился Максим Тарапата?

16.11.2021

В 9 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомилась с жизнью мужчин. Она смогла больше узнать об их работе, предпочтениях и планах на будущее. Последним девушку просто поразил Максим Тарапата. Чем поделился мужчина с Холостячкой? Узнайте далее.

холостячка

Больше по теме: Видеообращения мужчин перед девятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

На 9 неделе «Холостячки»-2 Максим удивил Злату серьезностью своих намерений. Во время свидания он показал ей место, в котором провел все детство. Мужчина признался, что хочет построить здесь дом для них двоих. Кроме того, он открыто заявил, что видит их совместное будущее не на словах, а в реальных действиях.

Злата оценила смелость Максима. На встрече с архитектором девушка с энтузиазмом предлагала идеи по конструированию и обустройству комнат. 

Что из этого вышло? И какими еще планами на совместное будущее поделился со Златой Максим Тарапата? 

Узнайте в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Какими планами на будущее поделился Максим Тарапата?

Смотрите эксклюзивное видео с 9 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 9 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Больше по теме: Чувства мужчин к Злате Огневич

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить