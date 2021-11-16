В 9 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомилась с жизнью мужчин. Она смогла больше узнать об их работе, предпочтениях и планах на будущее. Последним девушку просто поразил Максим Тарапата. Чем поделился мужчина с Холостячкой? Узнайте далее.

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На 9 неделе «Холостячки»-2 Максим удивил Злату серьезностью своих намерений. Во время свидания он показал ей место, в котором провел все детство. Мужчина признался, что хочет построить здесь дом для них двоих. Кроме того, он открыто заявил, что видит их совместное будущее не на словах, а в реальных действиях.

Злата оценила смелость Максима. На встрече с архитектором девушка с энтузиазмом предлагала идеи по конструированию и обустройству комнат.

Что из этого вышло? И какими еще планами на совместное будущее поделился со Златой Максим Тарапата?

Узнайте в эксклюзивном материале СТБ.

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