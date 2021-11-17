В 9 выпуске «Холостячки»-2 Андрей Хветкевич подарил Злате Огневич настоящую зимнюю сказку. Мужчина спланировал свидание от и до, чтобы все было идеально, но… не все пошло по его плану. Предлагаем вам вспомнить, какие еще неудачи стояли на пути Андрея на проекте «Холостячка»-2.

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Андрей Хветкевич всегда старается планировать все заранее. Он не раз признавался в том, что является перфекционистом. Но на проекте «Холостячка»-2 его планам постоянно что-то препятствует.

На Первой вечеринке Андрей полностью спланировал встречу со Златой, но их общение нарушил Винченцо Дулепа. Фотосессия в бассейне на втором свидании также должна была пройти идеально, но тогда все испортил дождь и сложный наряд девушки. Не исключением стал и новогодний праздник, организованный для Холостячки.

Что помешало планам Андрея на последнем свидании? И какие еще казусы случались с мужчиной на проекте «Холостячка»-2?

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