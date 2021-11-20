10 неделя на проекте «Холостячка»-2 была особенной. Злата Огневич познакомилась с семьями мужчин и стала на шаг ближе к претендентам на свое сердце. Но с одним из них она была вынуждена попрощаться. Кто, несмотря на прекрасное свидание, не получил заветную бутоньерку и отправился домой?

Злата Огневич провела волшебную неделю с семьями всех мужчин, поэтому сделать выбор ей было трудно как никогда.

Претендентами на последнюю бутоньерку на десятой Церемонии остались Андрей Хветкевич и Максим Тарапата. Холостячка призналась Максиму, что на этой неделе она почувствовала давление с его стороны. Злата попросила мужчину не делать этого впредь и вручила ему бутоньерку.

Таким образом, покинул проект Андрей Хветкевич. Холостячка призналась, что ей очень понравилась его семья, но у них нет совместного будущего.

«У тебя невероятно прекрасная мама. Она попросила меня не делать тебе больно. И я понимаю, что чем дальше, тем глубже и сильнее чувства… на которые я, увы, не смогу ответить взаимностью. У меня нет для тебя розы, прости», ― с грустью сказала Злата.

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