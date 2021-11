10 тиждень на проєкті «Холостячка»-2 був особливим. Злата Огнєвіч познайомилася з сім’ями чоловіків і стала на крок ближчою до претендентів на своє серце. Проте з одним із них вона була змушена попрощатися. Хто, незважаючи на чудове побачення, не отримав заповітної бутоньєрки і поїхав додому?

Злата Огнєвіч провела чарівний тиждень із сім’ями всіх чоловіків, тому зробити вибір їй було важко як ніколи.

Претендентами на останню бутоньєрку на десятій Церемонії залишилися Андрій Хветкевич та Максим Тарапата. Холостячка зізналася Максиму, що цього тижня вона відчула тиск з його боку. Злата попросила чоловіка не робити цього надалі і вручила йому бутоньєрку.

Тож залишив проєкт Андрій Хветкевич. Холостячка зізналася чоловікові, що їй дуже сподобалася його родина, але вони не мають спільного майбутнього.

Більше на тему: Як пройшло знайомство Злати Огнєвіч із сім’ями чоловіків у 10 випуску «Холостячки»-2?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.